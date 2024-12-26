Три машины попали в ДТП в Лефортовском тоннеле Москвы

Baza: три автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле Москвы

Массовая авария произошла в Лефортовском тоннеле Москвы вечером 26 декабря. По данным Telegram-канала Baza, три автомобиля столкнулись из-за Lexus, превысившего скорость.

Журналисты утверждают, что в результате ДТП пострадал как минимум один человек, которого медикам спасти не удалось.

В настоящее время две из трех полос Лефортовского тоннеля перекрыты. На месте работают спасатели, медики и полиция. Видео с кадрами последствий аварии опубликовал Telegram-канал «Москва Live».

До этого сообщалось об аварии в Петербурге. Инцидент произошел вечером 25 декабря на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Типанова. По предварительной информации, 33-летняя петербурженка попала под колеса рейсового автобуса, когда переходила дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода. За рулем транспортного средства находился 60-летний мужчина.

Пострадавшую доставили в одну из местных больниц. Женщину поместили в реанимацию, она находится в коме.

Ранее в Москве произошел пожар в электробусе с пассажирами.