Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Три машины попали в ДТП в Лефортовском тоннеле Москвы

Baza: три автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле Москвы

Массовая авария произошла в Лефортовском тоннеле Москвы вечером 26 декабря. По данным Telegram-канала Baza, три автомобиля столкнулись из-за Lexus, превысившего скорость.

Журналисты утверждают, что в результате ДТП пострадал как минимум один человек, которого медикам спасти не удалось.

В настоящее время две из трех полос Лефортовского тоннеля перекрыты. На месте работают спасатели, медики и полиция. Видео с кадрами последствий аварии опубликовал Telegram-канал «Москва Live».

До этого сообщалось об аварии в Петербурге. Инцидент произошел вечером 25 декабря на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Типанова. По предварительной информации, 33-летняя петербурженка попала под колеса рейсового автобуса, когда переходила дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода. За рулем транспортного средства находился 60-летний мужчина.

Пострадавшую доставили в одну из местных больниц. Женщину поместили в реанимацию, она находится в коме.

Ранее в Москве произошел пожар в электробусе с пассажирами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами