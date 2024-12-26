Названа причина крупного ДТП в Лефортовском тоннеле в Москве

Baza: причиной массовой аварии в Лефортовском тоннеле стал заглохший Lexus

Причиной массового дорожно-транспортного происшествия в Лефортовском тоннеле в Москве стал заглохший автомобиль Lexus. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«За несколько минут до ДТП водитель иномарки написал в чат владельцев Lexus и сообщил о поломке. Парень рассказал, что во время движения у него выскочила ошибка и руль стал «дубовым», — говорится в сообщении канала.

Когда автомобиль заглох, водитель Lexus включил аварийную сигнализацию, вышел из машины и решил поставить сзади канистру в качестве аварийного знака. В этот момент его сбил автомобиль Volvo.

Массовая авария произошла в Лефортовском тоннеле Москвы вечером 26 декабря. Столкнулись три машины. Две из трех полос Лефортовского тоннеля перекрыты. На месте работают спасатели, медики и полиция.

Судя по видео с места ДТП, две из трех машин сильно разбиты, у одной из них сработали подушки и шторки безопасности.

До этого массовая автомобильная авария произошла в центре Москвы.

«Автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями на Зубовском бульваре около Музея Москвы», — передавали РИА Новости.

Отмечается, что у автобуса повреждено лобовое стекло и фары. Сильных повреждений другие участники ДТП не получили.

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