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Выросло число пострадавших после атаки дрона ВСУ в белгородском поселке

Гладков: число пострадавших после атаки дрона в поселке Разумное выросло до трех
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Телеграм-канал Настоящий Гладков

Число пострадавших после атаки украинского беспилотника по таунхаусу в поселке Разумное Белгородской области увеличилось до трех. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате атаки женщина получила ушиб руки. Она обратилась за медицинской помощью. Бригада скорой доставит пострадавшую в городскую больницу Белгорода.

«Зафиксированы повреждения в соседнем таунхаусе — выбиты окна и повреждена дверь. Также осколками посечен припаркованный легковой автомобиль», — добавил чиновник.

Вечером 26 декабря Гладков сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по таунхаусу в поселке Разумное, в результате чего ранения получили восьмилетний ребенок и его мама. Их доставили в медучреждения. По словам чиновника, в результате атаки загорелась кровля дома. Сотрудники МЧС уже потушили пожар.

Утром 26 декабря Гладков сообщил об атаке ВСУ на Грайворон. В результате оказались повреждены 15 легковых автомобилей, осколками выбило окна в восьми квартирах, одном частном доме и коммерческом объекте, где, кроме того, был поврежден фасад. По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.

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Атаки БПЛА на Россию
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