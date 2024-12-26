При атаке беспилотника ВСУ в белгородском поселке пострадали мать с ребенком

Гладков: мать с ребенком пострадали при атаке дрона ВСУ в поселке Разумное

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по таунхаусу в поселке Разумное Белгородского района Белгородской области, в результате чего пострадали восьмилетний ребенок и его мама. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Мальчика с ушибами и ссадинами бригада «скорой» доставляет в детскую областную клиническую больницу, женщину с осколочными ранениями ноги и спины — в городскую больницу Белгорода», — написал он.

По словам чиновника, в результате атаки загорелась кровля дома. Сотрудники МЧС уже потушили пожар.

Губернатор добавил, что на месте работают все оперативные службы.

26 декабря Гладков также сообщил об атаке ВСУ на Грайворон. В результате оказались повреждены 15 легковых автомобилей, осколками выбило окна в восьми квартирах, одном частном доме и коммерческом объекте, где, кроме того, был поврежден фасад. По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал.

В этот же день Telegram-канал SHOT сообщил, что начиненные взрывчаткой беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Десна» нефтепровода «Транснефть — Дружба» в Брянской области. По данным канала, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре дрона, из одного уцелевшего БПЛА извлекли самодельное взрывное устройство и уничтожили.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Украина целится беспилотниками.