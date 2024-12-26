В Баку вылетел второй борт с пострадавшими и телами погибших в катастрофе под Актау

Trend: в Баку вылетел второй борт с ранеными и погибшими в катастрофе под Актау

В Баку вылетел второй борт с пострадавшими и телами погибших в катастрофе у Актау. Об этом сообщает местное информагентство Trend.

«Из аэропорта Актау в Баку вылетел самолет AZAL, на борту которого находятся 7 пострадавших и тела 4 погибших в результате катастрофы», — говорится в сообщении.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил о 29 пострадавших, которых доставили в больницы.

Причины крушения остаются неизвестны, по одной из версий, лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами.

Ранее появился список россиян, погибших при авиакатастрофе в Казахстане.