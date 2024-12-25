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Появился список россиян, погибших при авиакатастрофе в Казахстане

РЕН ТВ опубликовал список россиян, погибших при трагедии под Актау
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Azamat Sarsenbayev/Reuters

Появился предварительный список граждан России, которые погибли при крушении самолета в аэропорту казахстанского Актау. Его опубликовал РЕН ТВ.

Среди погибших значатся Нармина Игидова, Мухаммадали Еганов, Заира Атсаева, Арби Убаев, Исмаил Исмаилов, Рамин Агаев и Зинат Сайдулоев.

Канал также опубликовал список выживших россиян, которые получили травмы в результате авиакатастрофы: Арби Яндаров, Джамиля Бислиева, Заур Мамедов, Эдиев Уваисмр, Медин Джамалуллиал, Субкхонк Рахимов, Джейран Арсбаева, Кристина Евстигнеева и Мадина Арсбаева.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, потерпел крушение в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед аварией экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, включая пятерых членов экипажа. Среди пассажиров — 16 россиян, три гражданина Киргизии, 42 гражданина Азербайджана, шесть граждан Казахстана. В настоящее время устанавливается гражданство еще одного пассажира.

Имеются различные версии случившегося. Среди возможных причин крушения — столкновение с птицами и взрыв газового баллона.

Ранее Путин высказался о крушении пассажирского самолета на западе Казахстана.

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Крушение самолета в Казахстане
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