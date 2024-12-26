Мурашко рассказал о состоянии россиян после крушения самолета в Актау

Мурашко: двое россиян после крушения борта находятся в крайне тяжелом состоянии

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что девять пострадавших при крушении пассажирского самолета в казахстанском Актау эвакуированы в Россию. Его слова приводит ТАСС.

«Девять граждан РФ были эвакуированы, доставлены без каких-либо проблем», — сказал он.

По словам Мурашко, состояние при транспортировке оставалось стабильным.

«Четверо находились на искусственной вентиляции легких, двое крайне тяжелых, с множественными травмами, один пациент легкий и остальные средней степени тяжести», — сообщил он о состоянии пострадавших.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил о 29 пострадавших, которых доставили в больницы.

Ранее министр транспорта Казахстана рассказал, как происходила катастрофа в Актау.