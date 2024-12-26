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Международный аэропорт Саны подвергся бомбардировке

РИА Новости: международный аэропорт Саны в Йемене подвергся авиаударам
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FAWAZ SALMAN/REUTERS

Международный аэропорт Саны в Йемене подвергся авиаударам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в местных властях.

Удары были нанесены также по военно-воздушной базе Ад-Дайлами и ее окрестностям на севере столицы Йемена.

21 декабря телеканал Al Masirah сообщал, что Сана подверглась массированному авиаудару со стороны Израиля. По данным СМИ, как минимум три удара были нанесены по расположенным в Сане военным объектам мятежного движения йеменских хуситов «Ансар Аллах».

До этого гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на израильского чиновника высокого ранга отмечала, что израильское военно-политическое руководство рассматривает возможность нанесения нового удара по Йемену, который будет мощнее предыдущих. Сообщалось, что целью нового удара являются участники движения «Ансар Аллах», которые продолжают обстреливать территорию еврейского государства.

Ранее в Пентагоне назвали цели ударов в столице Йемена.

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