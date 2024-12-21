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Столица Йемена подверглась массированному авиаудару

Al Masirah: столица Йемена Сана подверглась массированному авиаудару
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Reuters

Столица Йемена Сана подверглась массированному авиаудару со стороны Израиля. Об этом сообщает телеканал Al Masirah.

По данным СМИ, как минимум трем ударам подверглись расположенные в Сане военные объекты мятежного движения йеменских хуситов «Ансар Аллах».

Утром 21 декабря пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что Йемен нанес ракетный удар по центру израильского государства. В районе Тель-Авива-Яффо был обнаружен упавший снаряд.

По данным ливанского телеканала Al Mayadeen, 18 человек получили легкие осколочные ранения в результате ракетного удара Йемена по Тель-Авиву.

9 декабря гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на израильского чиновника высокого ранга отмечала, что израильское военно-политическое руководство рассматривает возможность нанесения нового удара по Йемену, который будет мощнее предыдущих. Сообщалось, что целью нового удара являются участники йеменского движения «Ансар Аллах», которые продолжают обстреливать территорию еврейского государства.

На фоне войны между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября прошлого года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты.

Ранее Канада объявила движение йеменских хуситов террористической организацией.

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