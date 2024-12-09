Израиль может нанести удар по Йемену мощнее предыдущих

Израильское военно-политическое руководство рассматривает возможность нанесения нового удара по Йемену, который будет мощнее предыдущих. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на израильского чиновника высокого ранга.

Как утверждает источник, новый удар планируется в качестве ответных действий с израильской стороны на непрекращающиеся попытки участников йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) обстреливать территорию еврейского государства. Как отмечает Kan, только за последние два дня из Йемена в сторону Израиля было запущено две баллистические ракеты.

Гостелерадиокомпания утверждает, что военное руководство Израиля считает необходимым направить «более болезненный сигнал» в дополнение к ударам ВВС Израиля по Йемену, которые наносились в предыдущие месяцы.

Незадолго до этого портал Ynet, ссылаясь на пресс-службу Армии обороны Израиля, сообщал, что Израильские ВВС перехватили выпущенную из Йемена в сторону Израиля ракету.

Источник уточнил, что ракету удалось сбить до того, как она вошла в воздушное пространство еврейского государства. Кроме того, 7 декабря авиация Израиля также перехватила выпущенную из Йемена ракету.

Сразу после этого Израиль нанес авиаудары по военным объектам хуситов в Йемене. Согласно публикации ЦАХАЛ, в операции участвовали истребители, самолеты-заправщики и разведывательные самолеты ВВС Израиля.

Ранее сообщалось, что Израиль за две недели 155 раз нарушил перемирие с Ливаном.