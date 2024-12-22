В Пентагоне назвали цели ударов в столице Йемена

Пентагон: целями ударов США в столице Йемена Сане были склад и командный центр

Целями ударов США в столице Йемена Сане были ракетный склад и операционный центр хуситов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центральное командование Пентагона.

Согласно сообщению оборонного ведомства, силы США нанесли точечные удары по складу ракет и командно-операционному центру, использовавшимся поддерживаемыми Ираном хуситами на подконтрольной им территории Саны.

В Пентагоне уточнили, что для удара использовались силы и средства военно-морских и военно-воздушных сил США.

До этого телеканал Al Masirah сообщал, что Сана подверглась массированному авиаудару со стороны Израиля.

Утром 21 декабря пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что Йемен нанес ракетный удар по центру израильского государства. В районе Тель-Авива-Яффо был обнаружен упавший снаряд.

9 декабря гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на израильского чиновника высокого ранга отмечала, что израильское военно-политическое руководство рассматривает возможность нанесения нового удара по Йемену, который будет мощнее предыдущих. Сообщалось, что целью нового удара являются участники йеменского движения «Ансар Аллах», которые продолжают обстреливать территорию еврейского государства.

На фоне войны между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября прошлого года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты.

Ранее Канада объявила движение йеменских хуситов террористической организацией.