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Глава МЧС оценил ход работ по ликвидации последствий крушения танкеров

Куренков: работы по ликвидации последствий крушения танкеров выполнены на 15%
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МЧС Краснодарского края

В настоящее время спасатели и волонтеры выполнили только 15% работ по ликвидации последствий крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков, передает сайт ведомства.

«Работа предстоит большая, сейчас выполнено всего 15%. Основная задача сейчас — это вывоз смешанного грунта с прибрежной зоны и его утилизация. Второй важной задачей является очистка водной акватории и обследование дна при помощи водолазов», — сказал министр.

В МЧС отметили, что протяженность зоны мониторинга составляет 220 километров. Она охватывает участки от косы Чушка до поселка Волна, а также от пансионата «Высокий берег» до поселка Мысхако.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

26 декабря Куренков приехал в Анапу для контроля хода работ по ликвидации выброса мазута после чрезвычайного происшествия с танкерами. В ходе поездки глава МЧС планировал осмотреть участки работ по очистке береговой линии от нефтепродуктов и провести заседание правительственной комиссии.

Ранее судовладельца танкера «Волгонефть-212» оштрафовали.

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