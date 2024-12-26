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Выживший в авиакатастрофе в Актау рассказал, как стюардесса успокаивала людей

ТАСС: выживший при крушении самолета в Актау рассказал о храбрости стюардессы
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МЧС Республики Казахстан

Бортпроводница потерпевшего катастрофу в Актау самолета Azerbaijan Airlines в критический момент продолжала выполнять свои обязанности, проявив мужество и стойкость. Об этом агентству ТАСС рассказал выживший при крушении самолета Субхонкул Рахимов.

«Бортпроводница, которая ближе к летчикам была, вообще держалась, хотя ситуация была, тем более для женщины, ужасная. Она держалась», — рассказал собеседник агентства.

Рахимов подчеркнул, что стюардесса продолжала выполнять все свои функции и обязанности «на отлично» невзирая на ситуацию. Выживший отметил, что женщина в основном говорила на азербайджанском, успокаивала пассажиров.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж запросил экстренную посадку. Причины катастрофы остаются неизвестны, по одной из версий, самолет мог упасть из-за столкновения с птицами.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил о 29 пострадавших, которых доставили в больницы.

Позже в департаменте чрезвычайных ситуаций Мангистауской области Казахстана сообщили, что были опознаны десять тел жертв авиакатастрофы.

Ранее в Казахстане арестовали блогера, снимавшего место крушения самолета под Актау.

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Крушение самолета в Казахстане
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