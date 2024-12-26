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В Орловской области отменили ракетную опасность

МЧС РФ сообщило об отмене ракетной опасности в Орловской области
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Global Look Press

Ракетную опасность, объявленную на территории Орловской области, отменили спустя 22 минуты. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

«Орловская область: отбой ракетной опасности!» — говорится в заявлении.

Сообщение было опубликовано в 15:58 мск. При этом особый режим действовал с 15:36 мск.

22 декабря министерство обороны РФ сообщило, что в течение ночи в российских регионах были перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Больше всего дронов — 20 — сбили в небе над Орловской областью.

В Ростовской и Брянской областях ликвидировали по восемь беспилотников. Еще пять БПЛА нейтрализовали в воздушном пространстве Курской области и один — в Краснодарском крае.

Позже губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что основной целью украинских войск были объекты топливно-энергетической инфраструктуры. В результате атаки на одной из расположенных в регионе нефтебаз произошел пожар, но сотрудникам экстренных служб удалось оперативно потушить возгорание.

Ранее американский аналитик рассказал, чем Киеву грозят удары по российским городам.

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