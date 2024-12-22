В Минобороны сообщили о десятках беспилотников, сбитых над Россией ночью

Минобороны сообщило о 42 сбитых над Россией за ночь беспилотниках ВСУ

За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами России 42 беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Так, 20 беспилотников сбили над Орловской областью, по восемь — над Ростовской и Брянской областями, пять — над Курской областью и один — над Краснодарским краем.

Накануне на Казань было совершено нападение с применением беспилотных летательных аппаратов. Всего было зафиксировано восемь дронов.

В результате инцидента пострадали два многоквартирных дома, а также один малоэтажный жилой объект. Дроны также нацеливались на одно из промышленных предприятий. К счастью, среди людей обошлось без пострадавших.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на Западе оценили последствия ударов ВСУ по городам России.