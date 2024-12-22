На Западе оценили последствия ударов ВСУ по городам России

Аналитик Дэвис: удары по городам РФ могут ухудшить позиции Киева на переговорах

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по находящимся далеко от линии фронта российским городам, в частности, по Казани, могут ухудшить позиции Киева на мирных переговорах. Такое мнение высказал подполковник вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.

Он отметил, что подобные атаки не будут иметь военного эффекта, а лишь вызовут гнев у граждан России и правительства страны.

«Подобные атаки лишь усиливают решимость России, что может осложнить достижение мирного соглашения», — отметил он.

21 декабря на Казань было совершено нападение с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Всего было зафиксировано восемь дронов. В результате инцидента пострадали два многоквартирных дома, а также один малоэтажный жилой объект. Дроны также нацеливались на одно из промышленных предприятий. К счастью, среди людей обошлось без пострадавших.

Ранее Минниханов рассказал, куда целились беспилотники в Казани.