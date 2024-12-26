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Политолог оценил слова Порошенко об опасности выборов на Украине

Политолог Скачко: Порошенко предложил Зеленскому договор по Украине
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Piotr Molecki/AP

Политолог Владимир Скачко в интервью газете «Взгляд» прокомментировал заявление бывшего президента Украины и лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко об опасности проведения президентских выборов в стране.

По мнению эксперта, Порошенко неслучайно заговорил о рисках проведения избирательной кампании, поскольку у него есть корыстный интерес.

Скачко напомнил, что Порошенко уже предлагал нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому организовать «договорняк». По его задумке, «Слугам народа» следовало вступить в коалицию с «Европейской солидарностью». Однако такое предложение не понравилось Зеленскому. На этом фоне нынешнее заявление экс-президента Украины по выборам стоит рассматривать как предложение киевским властям пересмотреть свою позицию, пояснил политолог.

«Чем дольше недотепа Зеленский остается у власти, тем, как полагает Порошенко, у него больше шансов, что власть на остатках Украины могут передать ему. Этого, скорее всего, не произойдет, но маленькая вероятность все же существует. Поэтому чтобы прочнее закрепить статус-кво, Порошенко нужна договоренность между его партией «Европейская солидарность» и правящей «Слугой народа», — добавил Скачко.

26 декабря Порошенко в интервью «Пятому каналу» заявил, что на Украине пока нельзя проводить выборы, так как этот процесс ослабит страну и она проиграет в конфликте с Россией. Агитирующих за возобновление избирательной кампании он назвал «распространителями российской ИПСО (информационно-психологическая операция).

Он также высказал мнение, что для наступления мира в 2025 году «украинская армия и экономика должны стать сильнее, а Россия — ослабнуть из-за санкций».

Ранее Порошенко обвинил депутатов Рады в «работе на Путина».

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