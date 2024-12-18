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Порошенко обвинил депутатов Рады в «работе на Путина»

Порошенко назвал «работающих на Путина» депутатов Рады

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Kyodo/Reuters

Лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность», экс-президент Украины Петр Порошенко призвал лишить мандатов депутатов фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» из-за «работы на российского лидера Владимира Путина». Соответствующее заявление политик опубликовал в своем Telegram-канале.

«Они не представляют ни украинское государство, ни украинский народ. Провокаторам не место в этом зале! Они работают на Путина, поэтому должны быть привлечены к ответственности», — написал экс-президент Украины.

Порошенко отметил, что в Верховную раду были внесены постановления о лишении депутатов партии мандатов, а также о запрете деятельности «пятой колонны». Однако, по словам политика, инициативы не были рассмотрены.

16 декабря Порошенко заявил, что в последние месяцы украинские власти изменили свою риторику, отказываясь от упоминания о победе в конфликте с Россией. Экс-президент Украины утверждает, что те, кто не верит в подобный исход событий, «обречены на поражение».

Ранее Порошенко оценил положение ВСУ на фронте.

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