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Порошенко назвал «недальновидных политиканов» угрозой для Украины

Порошенко: на Украине пока нельзя проводить выборы из-за угрозы потерять страну
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Piotr Molecki/AP

На Украине пока нельзя проводить выборы, так как этот процесс ослабит страну и она проиграет в конфликте с Россией. Об этом заявил бывший украинский президент и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в интервью «Пятому каналу».

По словам политика, те, кто агитируют за проведение выборов в данный момент, являются распространителями «российской ИПСО (информационно-психологической операции)».

«И отдельные недальновидные политиканы, которые хотят прорваться к власти, не понимают, что мы можем из-за этих процессов потерять Украину» , — сказал Порошенко, подчеркнув, что Москва хочет видеть слабый Киев.

Он также высказал мнение, что для наступления мира в 2025 году украинская армия и экономика должны стать сильнее, а Россия — ослабнуть из-за санкций.

«Верю ли я, что мир возможен в 2025 году? Верю. Давайте сделаем Украину сильнее», — добавил бывший президент.

22 декабря уехавший с Украины нардеп Артем Дмитрук заявил, что большинство украинских граждан в случае проведения выборов поддержат политиков, выступающих за мир с Россией.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что первое лицо и органы исполнительной власти Украины нелегитимны.

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