Экс-чиновник мэрии Кемерова получил срок за откаты при покупке автобусов

В Кемерове вынесли приговор бывшему начальнику управления транспорта и связи администрации города за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Суд установил, что в январе 2022 года руководитель управления принял предложение жителя Татарстана о получении 100 тысяч рублей за каждый новый автобус, закупленный для города от конкретной фирмы. По информации правоохранительных органов, с октября 2022 по апрель 2023 года управление транспорта приобрело по этой схеме 15 автобусов, что принесло чиновнику 1,5 миллиона рублей.

О коррупционной схеме стало известно сотрудникам ФСБ, которые задержали чиновника. Однако он не признал свою вину.

В результате суд приговорил чиновника к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также его обязали выплатить штраф в размере 4,5 миллиона рублей.

Накануне депутат Курской областной думы Максим Васильев рассказал о прошедшем в организации, где он работает, обыске по делу о строительстве оборонительных сооружений.

Ранее в Петербурге подполковника полиции осудили на 8,5 лет за взятку 20 млн рублей.