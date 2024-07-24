Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле заявили, что интересы безопасности важнее ношения никабов

Песков: интересы безопасности важнее ношения никабов

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Интересы безопасности должны превалировать над соблюдением некоторых традиций, например, ношения никабов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС.

«Мы живем в такое время, когда возникают ситуации, связанные с необходимостью обеспечения безопасности. И, конечно, в этих ситуациях люди с закрытыми лицами противоречат тем задачам, которые стоят перед правоохранительными органами», — заявил он.

Он отметил, что к вопросам безопасности нужно относиться с уважением.

10 июля муфтий Башкирии Айнур Биргалин заявил, что он не против запрета никаба, потому что государству трудно распознать женщину в такой одежде. По его мнению, принятие закона, запрещающего ношение религиозной одежды в общественных местах, нарушит права мусульман и свободу вероисповедания в России.

28 мая вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что внес в Государственную думу законопроект, согласно которому власти российских регионов должны иметь возможность самостоятельно принимать решение о запрете на ношение никабов в общественных местах и учебных заведениях.

Никаб – это женский головной убор, который полностью закрывает лицо, за исключением глаз. Сейчас его носят исключительно представительницы ислама.

Ранее в Дагестане после запрета никабов предложили закрывать лицо веером.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами