В Кремле заявили, что интересы безопасности важнее ношения никабов

Интересы безопасности должны превалировать над соблюдением некоторых традиций, например, ношения никабов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС.

«Мы живем в такое время, когда возникают ситуации, связанные с необходимостью обеспечения безопасности. И, конечно, в этих ситуациях люди с закрытыми лицами противоречат тем задачам, которые стоят перед правоохранительными органами», — заявил он.

Он отметил, что к вопросам безопасности нужно относиться с уважением.

10 июля муфтий Башкирии Айнур Биргалин заявил, что он не против запрета никаба, потому что государству трудно распознать женщину в такой одежде. По его мнению, принятие закона, запрещающего ношение религиозной одежды в общественных местах, нарушит права мусульман и свободу вероисповедания в России.

28 мая вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что внес в Государственную думу законопроект, согласно которому власти российских регионов должны иметь возможность самостоятельно принимать решение о запрете на ношение никабов в общественных местах и учебных заведениях.

Никаб – это женский головной убор, который полностью закрывает лицо, за исключением глаз. Сейчас его носят исключительно представительницы ислама.

Ранее в Дагестане после запрета никабов предложили закрывать лицо веером.