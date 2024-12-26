Обвиняемым по делу о подрыве машины экс-офицера СБУ продлили арест

Фигуранты по делу о подрыве авто экс-офицера СБУ Прозорова арестованы до апреля

Замоскворецкий суд Москвы продлил срок ареста троим фигурантам дела о подрыве машины бывшего офицера Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вердикт суда.

24 декабря Следственный комитет России переквалифицировал дело о подрыве автомобиля Прозорова на теракт.

Срок содержания под стражей обвиняемым Ростиславу Журавлеву, Ивану Паскалю и Владимиру Головченко продлен еще на три месяца — до 12 апреля 2025 года.

12 апреля в Москве на Прозорова было совершено покушение. Злоумышленники взорвали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий бывшему подполковнику СБУ. Он получил ранения ног и руки, но остался жив.

19 декабря в Москве в отношении агента СБУ Ярославы Хрестиной — участницы покушения на Прозорова — заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Хрестина находится в федеральном розыске. Ей инкриминируют передачу взрывчатки из Варшавы для покушения на Прозорова.

Ранее Прозоров объяснил, почему покушение на него не удалось.