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В Москве заочно арестовали агента СБУ, передавшую взрывчатку для покушения на Прозорова

РИА Новости: суд в Москве заочно арестовал участницу покушения на Прозорова
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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В Москве в отношении агента Службы безопасности Украины Ярославы Хрестины — участницы покушения на экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова — заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении судебные документы.

Замоскворецкий суд Москвы принял такое решение в четверг, 19 декабря. Срок меры пресечения составляет два месяца с момента экстрадиции Хрестины или ее задержания на территории России, отмечает агентство.

Хрестина находится в федеральном розыске. Ей инкриминируют передачу взрывчатки из Варшавы для покушения на Прозорова.

По данным издания, женщина живет в Херефорде в Великобритании не первый год и состоит в отношениях с гражданином Польши Арикадиушем Плихтой. По информации из личных профилей выяснилось, что в этом городе проживает сестра Хрестины Елена, а также ее брат Дмитрий.

12 апреля в Москве на Прозорова было совершено покушение. Злоумышленники взорвали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий бывшему подполковнику СБУ. Он получил ранения ног и руки, но остался жив.

Ранее Прозоров объяснил, почему покушение на него не удалось.

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