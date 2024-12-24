Дело о подрыве машины экс-сотрудника СБУ Прозорова переквалифицировано на теракт

СК переквалифицировал дело о подрыве машины экс-офицера СБУ Прозорова на теракт

Следственный комитет России переквалифицировал дело о подрыве автомобиля бывшего офицера Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова на теракт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что в настоящее время дело о подрыве машины Прозорова расследуется по статьям 222.1 УК РФ ( «Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ группой лиц») и 205 УК РФ («Теракт»).

12 апреля в Москве на Прозорова было совершено покушение. Злоумышленники взорвали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий бывшему подполковнику СБУ. Он получил ранения ног и руки, но остался жив.

19 декабря в Москве в отношении агента СБУ Ярославы Хрестины — участницы покушения на Прозорова — заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Хрестина находится в федеральном розыске. Ей инкриминируют передачу взрывчатки из Варшавы для покушения на Прозорова.

Ранее Прозоров объяснил, почему покушение на него не удалось.