Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РАН оценили последствия разлива мазута для курортов Кубани

Данилов-Данильян: разлив мазута на Кубани затронет минимум один курортный сезон
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Туристический сектор Краснодарского края может утратить возможность использования курортов минимум на один сезон из-за разлива мазута, случившегося в результате крушения танкеров «Волганефть-212» и «Волганефть-239». Об этом заявил председатель научно-экспертного совета (НЭС) ВООП, научный руководитель Института водных проблем Виктор Данилов-Данильян, передает ТАСС.

«Трудно оценить сейчас, какие потери для сектора рекреационного, у нас мест с теплым пляжем не так много в стране. Едва ли ни одно из основных выбывает, и очень трудно сейчас сказать, на сколько: то ли на один сезон. Оптимисты говорят, что вообще с весны все будет в полном порядке, но очень большие сомнения по этому поводу», — сказал эксперт.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе введен краевой режим ЧС из-за непрекращающегося выброса нефтепродуктов на берег Анапы. По его словам, причиной подобного стали погодные условия — воздух прогревается и нефтепродукты поднимаются на поверхность на моря, после чего их выносит на берег.

Ранее на побережье Анапы зафиксировали повторные выбросы мазута.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами