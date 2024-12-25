В РАН оценили последствия разлива мазута для курортов Кубани

Туристический сектор Краснодарского края может утратить возможность использования курортов минимум на один сезон из-за разлива мазута, случившегося в результате крушения танкеров «Волганефть-212» и «Волганефть-239». Об этом заявил председатель научно-экспертного совета (НЭС) ВООП, научный руководитель Института водных проблем Виктор Данилов-Данильян, передает ТАСС.

«Трудно оценить сейчас, какие потери для сектора рекреационного, у нас мест с теплым пляжем не так много в стране. Едва ли ни одно из основных выбывает, и очень трудно сейчас сказать, на сколько: то ли на один сезон. Оптимисты говорят, что вообще с весны все будет в полном порядке, но очень большие сомнения по этому поводу», — сказал эксперт.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе введен краевой режим ЧС из-за непрекращающегося выброса нефтепродуктов на берег Анапы. По его словам, причиной подобного стали погодные условия — воздух прогревается и нефтепродукты поднимаются на поверхность на моря, после чего их выносит на берег.

Ранее на побережье Анапы зафиксировали повторные выбросы мазута.