В СПЧ призвали проверить муфтия Москвы после слов о многоженстве и Деде Морозе

Кабанов призвал проверить Аляутдинова после слов о многоженстве и Деде Морозе

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Кирилл Кабанов призвал в своем Telegram-канале проверить заместителя председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова после его слов о многоженстве и Деде Морозе.

По его словам, заявления муфтия имеют «провокационно экстремистский подтекст» против законов и традиций России. Кабанов подчеркнул, что на подобные провокации нужно «реагировать сразу и жестко». При этом член СПЧ отметил, что Аляутдинов может уехать в любую страну, которая ему наиболее близка.

«К нашим силовикам и правоохранителям у меня новогоднее пожелание: может, пора уже перейти от обсуждения бесконечного PRа гражданина И.Аляутдинова и Ко к проведению тщательной проверки и анализа всей его активной «общественной» деятельности вместе с тщательной проверкой религиозной организации ДУМ РФ», — написал Кабанов.

19 декабря Аляутдинов сообщил, что Духовное управление мусульман России разрешило религиозное многоженство. Муфтий уточнил, что совет улемов (ученых-богословов) допустил заключение до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам.

Однако уже 23 декабря Генпрокуратура внесла представление председателю ДУМ РФ. В ведомстве заявили, что его фетва противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

25 декабря Аляутдинов назвал Деда Мороза вымышленным персонажем. По его словам, «никакой чудодейственной силой они не обладают».

Ранее в СПЧ поддержали Генпрокуратуру в вопросе многоженства.