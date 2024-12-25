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Объявивший о легализации многоженства муфтий назвал Деда Мороза вымышленным персонажем

Муфтий Москвы Аляутдинов назвал Деда Мороза вымышленным персонажем
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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов назвал Деда Мороза вымышленным персонажем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Дед Мороз и его внучка Снегурочка — вымышленные персонажи, поэтому верующие мусульмане ассоциируют их с мультяшными героями, не более того. Никакой чудодейственной силой они не обладают», — сказал муфтий.

Аляутдинов добавил, что любые желания и просьбы нужно адресовать Господу. По словам зампреда ДУМ, он обязательно услышит искренние молитвы.

19 декабря Аляутдинов сообщил, что Духовное управление мусульман России разрешило религиозное многоженство. Муфтий уточнил, что совет улемов (ученых-богословов) допустил заключение до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам.

Однако уже 23 декабря Генпрокуратура внесла представление председателю Духовного управления мусульман России из-за ранее выпущенной фетвы «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России», так как она противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Ранее родителям посоветовали не раскрывать детям правду о существовании Деда Мороза.

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