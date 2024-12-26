Стало известно, в какие больницы направили эвакуированных из Актау россиян

SHOT: пострадавших в Актау россиян доставили в больницы Пирогова и Вишневского

Россиян, пострадавших в результате крушения самолета в казахстанском городе Актау, доставили в медицинские учреждения в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, часть людей госпитализировали в Институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского и Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А. В. Вишневского. Остальных направили в Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова.

В материале отмечается, что состояние троих человек оценивается как крайне тяжелое. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии и четверо — в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, один человек получил легкую травму.

ЧП в городе Актау произошло утром 25 декабря. На территории местного аэропорта упал пассажирский самолет, экипаж которого незадолго до крушения запросил экстренную посадку.

Всего на борту воздушного судна находились 69 человек, из которых 64 — пассажиры. Как рассказал вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, выжили 29 человек. В том числе девять граждан РФ, для эвакуации которых в республику направили самолет Ил-76.

Сейчас есть несколько версий произошедшего. По одной из них, лайнер мог упасть после столкновения с птицами.

Ранее в правительстве Казахстана призвали не спешить с выводами о причинах крушения самолета на западе страны.