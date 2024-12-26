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В ГД внесли проект о полном запрете торговли вейпами

Депутаты КПРФ внесли в ГД проект о запрете торговли вейпами и жидкостями для них
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Shutterstock

Депутаты КПРФ внесли в Госдуму проект о полном запрете торговли вейпами и жидкостями для них. Соответствующий проект размещен в думской электронной базе.

«Законопроектом предлагается внести изменения в части установления полного запрета на розничную и оптовую торговлю никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления», — говорится в пояснительной записке.

17 декабря депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который предусматривает введение уголовной ответственности за неоднократную продажу электронных сигарет детям.

До этого сообщалось, что виртуальные полки маркетплейсов заполнили новые девайсы: так называемые аромаингаляторы для носа, которые массово завозят из Китая. По словам продавцов, аромаингаляторы не только помогают от заложенности носа, но и снимают сонливость, усталость, а также придают энергию и бодрят.

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