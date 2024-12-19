Депутат Милонов предложил альтернативу порносайтам

Член комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил «Газете.Ru», что воспринял слова президента Путина о запрете порносайтов как поддержку его предложения создать на портале «Госуслуг» раздел для знакомств. По словам депутата, после создания такого сервиса порносайты будут нужны только одиночкам, либералам и тем, кто курит вейпы.

«Я воспринял эту информацию с благодарностью, что Владимир Владимирович, как мне кажется, поддерживает мою идею создания единого сервиса знакомств на базе «Госуслуг». Эта идея была широко людьми поддержана, написали обычные люди. Даже песню выпустили – «Альтушка с Госуслуг». Люди очень хотят воспользоваться сервисом, который позволит найти свою настоящую половинку, настоящего человека, а не какого-нибудь альфонса или проститутку, прости господи. Конечно, этим людям не нужны будут никакие порнографии. Кому нужна будет эта порнография? Одиночкам, либералам, курителям вейпов, а нормальным людям не нужна будет. Познакомятся и все чин чинарем», — сказал он.

19 декабря на прямой линии президенту РФ задали вопрос о возможности блокировки порносайтов. В ответ Путин заявил, что порнографический контент и соответствующие сайты посещают во всем мире, это не только российская проблема. Он также отметил, что россиянам необходимо предложить альтернативу.

Также во время прямой линии был задан вопрос о призывах к запретам абортов со стороны Русской Православной церкви. Путин отметил, что необходимо, чтобы от религии не страдало общество. Также президент призвал помнить и о праве женщины выбирать, отметив, что подобные вопросы на пресс-конференции не решаются.

Ранее в Госдуме предложили запретить порнографию, но оставить доступной эротику.