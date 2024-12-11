Что такое аромаингаляторы и почему они опаснее для детей, чем для взрослых Педиатр Бережанский: аромаингаляторы могут вызвать аллергическую реакцию

Виртуальные полки маркетплейсов заполнили новые девайсы: так называемые аромаингаляторы для носа. Миниприборы массово завозят из Китая. По словам продавцов, аромаингаляторы не только помогают от заложенности носа, но и снимают сонливость, усталость, придают энергию и бодрят. На новинку подсели подростки: все больше школьников носят их в карманах и делятся ощущениями в соцсетях. Тем временем врачи бьют тревогу. Чем опасно для здоровья новое увлечение — в материале «Газеты.Ru».

Что такое ароматические ингаляторы и откуда они взялись

Несколько месяцев назад российские маркетплейсы заполнила новинка из Китая: портативные ароматические ингаляторы. Продавцы рекламируют их как «энергетические батончики», «ароматические флакончики», «ингаляторы-освежители», а также «карандаши для носа с эфирными маслами».

В зависимости от модели аромаингаляторы бывают с одним или двумя «карандашами для носа». По размеру сравнимы с коробочкой для беспроводных наушников.

Товары поступают из Китая, точного состава на упаковке нет. Цена невысока и колеблется от 100 до 500 рублей.

Новинку мигом распробовали школьники. Они начали активно нюхать девайсы и делиться ощущениями в соцсетях. Дети утверждают, что аромаингалятор бодрит, помогает проснуться и легче дышать, и весело сообщают, что «нюхают целым классом».

Причины популярности аромаингаляторов

О причинах нездоровой популярности девайсов в России «Газете.Ru» рассказал доктор медицинских наук, врач-педитар, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, доцент кафедры детских болезней Сеченовского Университета, член центрального штаба Народного фронта Павел Бережанский.

close Фото покупателя аромаингалятора на одном из маркетплейсов

Среди факторов, из-за которых китайская новинка превратилась в тренд:

Доступность. Прибор стоит недорого — примерно такую сумму ребенок получает каждый день на обед. А еще его легко заказать онлайн. Аромаингаляторы продаются свободно, и подростки самостоятельно забирают их с ПВЗ.



Прибор стоит недорого — примерно такую сумму ребенок получает каждый день на обед. А еще его легко заказать онлайн. Аромаингаляторы продаются свободно, и подростки самостоятельно забирают их с ПВЗ. Вкусные ароматы . Производители предлагают ингаляторы с арбузными, виноградными, лимонными и другими популярными ароматами. Выбор очень широк. За них ответственны ароматические масла, которые содержит девайс. Точный состав производители на упаковках, как правило, не указывают, ограничиваясь коротким и очень сомнительным описанием.



. Производители предлагают ингаляторы с арбузными, виноградными, лимонными и другими популярными ароматами. Выбор очень широк. За них ответственны ароматические масла, которые содержит девайс. Точный состав производители на упаковках, как правило, не указывают, ограничиваясь коротким и очень сомнительным описанием. Быстрый эффект. Как утверждают продавцы, ингаляторы помогают при заложенности носа, а также при усталости, укачивании, потере сознания, головокружении. Павел Бережанский отметил, что их воздействие на организм схоже с нашатырным спиртом. На детей такая игрушка оказывает более выраженный эффект, чем на взрослых. Все потому, что у несовершеннолетних — обильное кровоснабжение всех слизистых и всех дыхательных путей. В результате все, что попадает в дыхательные пути, очень быстро попадает и в кровоток.

Последствия использования аромаингаляторов

Тревогу из-за нового увлечения подростков забили врачи. В разных регионах России отмечаются случаи тяжелых аллергических реакций у детей. В частности, с двумя такими случаями Павел Бережанский столкнулся в Морозовской детской клинической больнице в Москве.

«Первый клинический пример — это 11-летний школьник, поступивший с острой аллергической реакцией. У пациента есть пищевая аллергия, в детстве был атопический дерматит. Мальчик решил попробовать употребить аромаингалятор, и первый же вдох привел к тому, что у него заложило нос, появилось слезотечение, возник отек. Где-то через 5 минут стала отекать шея, появилось проявление анафилаксии», — рассказал врач-педиатр.

close Фото покупателя аромаингалятора на одном из маркетплейсов

Скорая доставила ребенка в больницу в полуобморочном состоянии, с головокружением и снижением давления. Тяжелое состояние сняли гормональным уколом.

«Второй пациент — мальчик 12 лет — поступил с затянувшимся насморком, обострившимся на фоне приема аромаингаляторов. Резкие запахи заставили сосуды спазмироваться, вызвали раздражение слизистой носа, на это раздражение сверху наложились бактерии, вирусы. К нам ребенок поступил с воспалением пазух носа», — пояснил Павел Бережанский.

Несмотря на то, что острое состояние у обоих пациентов сняли, в дальнейшем им потребуется наблюдение врача.

Какой вред здоровью наносят аромаингаляторы

Павел Бережанский предупредил: когда эфирные масла, натуральные или синтетические, попадают в большом количестве на слизистую, они вызывают:

Токсические проявления . Поражается слизистая и местный иммунитет.



. Поражается слизистая и местный иммунитет. Аллергическую реакцию . Если ребенок — аллергик или у него отягощенная наследственность, всего один вдох вещества может вызвать острую аллергическую реакцию, вплоть до анафилактического шока, потери сознания и летального исхода.



. Если ребенок — аллергик или у него отягощенная наследственность, всего один вдох вещества может вызвать острую аллергическую реакцию, вплоть до анафилактического шока, потери сознания и летального исхода. Риск развития рака . Как отметил врач, ароматические углеводороды, попадая на слизистую, воздействуют на организм по аналогии с вейпами. Они оказывают прямое воздействие на ДНК, заставляя клетку делиться неправильно. В результате здоровая клетка может стать злокачественной. И если таких клеток становится очень много, в будущем это может привести к онкологическим процессам.



. Как отметил врач, ароматические углеводороды, попадая на слизистую, воздействуют на организм по аналогии с вейпами. Они оказывают прямое воздействие на ДНК, заставляя клетку делиться неправильно. В результате здоровая клетка может стать злокачественной. И если таких клеток становится очень много, в будущем это может привести к онкологическим процессам. Нервное перевозбуждение . Препараты аромаингалятора воздействуют на слизистую, где находится большое количество чувствительных нервных волокон, и опосредованно влияют на центральную и периферическую нервную систему. Изменяется весь вегетативный баланс в организме. Все это ведет к перевозбуждению и привыканию. В группе риска — пациенты с заболеваниями нервно-мышечной и нервной системы.



. Препараты аромаингалятора воздействуют на слизистую, где находится большое количество чувствительных нервных волокон, и опосредованно влияют на центральную и периферическую нервную систему. Изменяется весь вегетативный баланс в организме. Все это ведет к перевозбуждению и привыканию. В группе риска — пациенты с заболеваниями нервно-мышечной и нервной системы. Подъем сахара в крови. В группе риска – пациенты с сахарным диабетом. Аромаингаляторы содержат сладкие углеводороды и ароматические масла, которые попадают в кровь и оказывают лишнюю нагрузку на поджелудочную железу.

Нервная система, особенно у незрелых подростков, не любит, когда ее стимулируют и мотивируют. Первый вдох раздражающего вещества действует как нашатырь. Он может улучшить физическое состояние и немного взбодрить человека. Но это все — иллюзорная безопасность. Она может приводить к привыканию и неконтролируемому использованию препарата. Павел Бережанский врач-педитар, пульмонолог, аллерголог-иммунолог

Как бороться с новой напастью

Врач-педиатр предупреждает: аромаингаляторы не зарегистрированы как лекарственные препараты, и все вещества, которые входят в их состав, не проверялись на воздействие на организм человека. Они не регламентированы и не находятся ни в каких клинических рекомендациях для применения.

«Помимо аромамасел в ингаляторах содержатся загустители, глицерин, различные углеводороды ароматические, которые создают вкус и запах. Поэтому воздействие на организм может быть абсолютно любое: никто их не проверяет. А еще важно понимать, что слишком низкая цена означает, что в составе используются совершенно некачественные продукты», — пояснил Бережанский.

close Фото покупателя аромаингалятора на одном из маркетплейсов

11 декабря Роспотребнадзор сообщил в своем телеграм-канале, что приостанавливает продажу аромаингаляторов для носа.

«По общим сведениям, размещенным на страницах товара, установлено, что данная продукция зачастую сопровождается декларациями о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011), не подтвержденными основаниями для выдачи таких деклараций, либо информация о сопроводительных документах отсутствует», — отмечалось в сообщении.

В частности, в одной из деклараций ведомство обнаружило ссылку на протокол лабораторных исследований Испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве». Однако указанные исследования применительно к данной продукции не проводились.

Крупнейшие российские маркетплейсы уже пообещали, что уберут с онлайн-витрин популярные у детей аромаингаляторы.