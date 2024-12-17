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Госдума ввела уголовную ответственность за неоднократную продажу вейпов детям

ГД приняла проект об уголовной ответственности за повторную продажу вейпов детям

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Алексей Майшев/РИА Новости

Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который предусматривает введение уголовной ответственности за неоднократную продажу электронных сигарет детям. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Документ внесет изменения в статью 151.1 Уголовного кодекса России. Согласно инициативе, в случае выявления повторной продажи несовершеннолетним табачной продукции и изделий, а также никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления продавцу может грозить уголовная ответственность.

Данный законопроект был принят Госдумой в первом чтении 10 декабря. Документ подразумевает штраф до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы сроком до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В этот же день Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении административной ответственности за продажу детям потенциально опасных товаров бытового назначения. Документ подразумевает штрафы для граждан в размере до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — до 300 тыс. рублей, юридических — до 600 тыс. рублей.

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