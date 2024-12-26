Выживших после крушения самолета в Казахстане россиян доставили в Москву

Спецборт с выжившими в авиакатастрофе девятью россиянами прилетел в Жуковский

Спецборт МЧС с выжившими после крушения самолета в Казахстане россиянами приземлился в аэропорту Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На борту находились девять пострадавших россиян, в том числе ребенок. По данным «Известий», борт встретили несколько автомобилей скорой помощи.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил о 29 пострадавших, которых доставили в больницы.

Причины крушения остаются неизвестны, по одной из версий, лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами.

Ранее в МЧС Азербайджана рассказали о состоянии пострадавших при крушении самолета AZAL.