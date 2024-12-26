В МЧС Азербайджана рассказали о состоянии пострадавших при крушении самолета AZAL

Трое пострадавших при крушении самолета под Актау азербайджанцев в реанимации

Трое пострадавших при крушении самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL) недалеко от казахстанского города Актау находятся в реанимации, состояние здоровья других пострадавших граждан Азербайджана оценивается как нормальное. Об этом сообщил Telegram-канал Sputnik Азербайджан со ссылкой на МЧС.

Всего на борту лайнера находились 69 человек, в том числе пять членов экипажа (всего 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, шесть граждан Казахстана и трое — Киргизии).

«За исключением трех человек, находящихся в реанимации, состояние здоровья остальных пострадавших оценивается как нормальное», — говорится в сообщении.

Представитель ведомства также рассказал, что на основании рекомендаций медиков в ближайшие дни в Азербайджан с учетом психологического состояния будут доставлены пострадавшие с легкими травмами.

Утром 25 декабря в Казахстане потерпел крушение пассажирский лайнер Embraer 190AR. Самолет не смог приземлиться в Грозном из-за сильного тумана, после чего экипаж принял решение идти на Махачкалу, сообщив диспетчерам о «нештатной ситуации на борту» из-за удара стаи птиц.

Самолет стал терять управление и изменил курс на Актау. После падения на руле высоты и хвостовой части обнаружили сквозные отверстия.

Ранее в Турции сообщили об инциденте с самолетом AZAL незадолго до крушения под Актау.