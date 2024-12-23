Жителям Подмосковья рассказали о погоде в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в Подмосковье ожидаются легкие морозы, значительных снегопадов не ожидается. Об этом 360.ru рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

В ближайшие дни погода продолжит постепенно меняться, поэтому точных погодных прогнозов в ночь на 1 января пока нет – только предварительные. В регионе сохраняется цикличность и волнообразность погоды, в том числе это касается перепадов температур, отметила синоптик.

26 декабря, по словам Поздняковой, в Московской области установится морозная погода, однако затем вернутся оттепель. Ожидается, что с 31 декабря начнется новая волна мороза. Прогнозируется от 3 до 4 градусов ниже нуля.

Также небольшие морозы ожидают жителей Подмосковья на Рождество.

«Мы рассчитываем, и модели показывают, что, во всяком случае, на рождественские морозы можно рассчитывать», — отметила метеоролог, добавив, что в любом случае морозы будут несильными.

Напомним, синоптик и метеоролог Александр Ильин до этого сообщил, что в Москве и Московской области декабрь и последующие зимние месяцы будут отличаться положительной аномалией, но в новогоднюю ночь температура воздуха опустится до -10 градусов, что ниже климатической нормы. Днем, по его словам, температура будет колебаться от -4 до -9 градусов, пройдет умеренный снегопад.

Ранее Вильфанд назвал регион, где ожидаются 45-градусные морозы.