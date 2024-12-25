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Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь

Синоптик Ильин: легкий мороз ожидается в Москве в новогоднюю ночь
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Александр Авилов/Агентство «Москва»

В новогоднюю ночь в Москве ожидается только легкий мороз, рассказал RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, температура воздуха в Москве и области в конце 2024 года будет выше климатической нормы. Днем она составит 0...+2°С, ночью — 0...-1°С. При этом утром 1 января температура понизится до -1...-4°С.

«До конца года ничего яркого ожидать не стоит. Преимущественно облачная погода. В четверг облачно с прояснениями, без осадков, в остальные дни небольшие осадки. Температура днем +2...-3°С, ночью +1...-4°С, ветер переменных направлений», — рассказал Ильин.

Синоптик добавил, что в четверг, 26 декабря, в столице ожидается высокое атмосферное давление — 765 мм рт. ст.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого говорил, что на территории европейской части России сильные морозы на Новый год не прогнозируются. На южной территории страны до конца недели ожидается на 2°C выше нормы, а в центре европейской России — на 6-7°C, продолжил Вильфанд.

Ранее жителям Подмосковья рассказали о погоде в новогоднюю ночь.

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