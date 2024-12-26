Температура на большей части России до конца года будет выше нормы

Вильфанд: до конца года на большей части России температура будет выше нормы

В европейской части России, на Урале и в Сибири температура будет выше нормы до конца года. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В последние дни декабря температура в европейской части страны будет около нуля, а в новогоднюю ночь она начнет постепенно понижаться от нуля до -5°C.

При этом синоптик отметил, что на Дальнем Востоке начинает формироваться погода, более характерная для зимы.

В этом регионе формируется антициклон, который приведет к аномально низким температурам. В последние дни декабря на Чукотке и в Якутии прогнозируются морозы до 45-55°C, рассказал Вильфанд.

На юге Западной Сибири — в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае 26 декабря сохранится холодная погода, однако к 31 декабря там потеплеет на 10-15°C, добавил научный руководитель Гидрометцентра.

25 декабря главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщала, что в Москве до субботы, 28 декабря, сохраняется риск образования замерзающего тумана, который образуется в условиях чередования теплой и холодной погоды.

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