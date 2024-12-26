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Владелец Ursa Major рассказал о повреждениях судна после взрывов

«Оборонлогистика»: после взрывов на Ursa Major обнаружена пробоина 50 на 50 см
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Архив/Yoruk Isik/Reuters

После трех взрывов по правому борту российского судна Ursa Major в Средиземном море была обнаружена пробоина размером 50 на 50 сантиметров, заявили в пресс-службе группы компаний «Оборонлогистика». Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении отмечается, что в рамках внешнего аварийного осмотра судна была обнаружена пробоина выше линии воды, ее края были рваные и направлены внутрь судна.

В пресс-службе добавили, что палуба корабля была усыпана осколками.

Накануне сообщалось, что руководство группы компаний «Оборонлогистика», владеющей российским судном Ursa Major, полагает, что причиной его потопления в Средиземном море стала целенаправленная террористическая атака.

24 декабря российский сухогруз Ursa Major затонул в Средиземном море после взрыва в машинном отделении. Двое членов экипажа пропали, 14 удалось спасти. Судно, принадлежащее «дочке» компании «Оборонлогистика», входящей в структуру Минобороны, направлялось из Петербурга во Владивосток и перевозило многотонные портовые краны.

Ранее в России возбудили дело после крушения сухогруза Ursa Major в Средиземном море.

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