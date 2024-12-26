Немецкий суд оштрафовал садовника, установившего рождественскую елку у детского сада

Суд в Гамбурге оштрафовал садовника за установку рождественской ели у детсада

В Германии оштрафовали садовника, который установил перед детским садом рождественскую елку с подарками. Об этом сообщает журнал Spiegel.

Суд посчитал поступок 53-летнего Флориана Шрёдера незаконным проникновением на территорию детского сада, нарушением прав его сотрудников и назначил ему штраф в размере €3 тыс.

Сам Шрёдер объяснил, что хотел порадовать детей, так как руководство сада, ссылаясь на необходимость соблюдения «религиозного равенства», отказалось устанавливать елку. Он подчеркнул, что совершенно не желал разжигать какую-либо религиозную рознь.

В свою очередь, директор детского сада заявил, что празднование Рождества создает напряжение среди сотрудников, а некоторых из них праздничная елка даже довела до слез и нервного срыва.

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