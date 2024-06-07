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Путин раскрыл, кто на самом деле отравляет европейские ценности

Путин: не Россия утрачивает «европейский ген» и культуру, а сама Западная Европа

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Валентина Певцова/РИА Новости

Не Россия утрачивает «европейский ген» и культуру, а сама Западная Европа. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Также глава государства подчеркнул, что европейские ценности отравляют «глобальные либералисты».

«Что касается элементов европейской культуры, не мы их утрачиваем эти элементы и гены европейской культуры», — сказал президент, уточнив, что это происходит в той части Европы, которая называется Западной.

Путин поинтересовался, где находится европейская культура, которой скоро «совсем не останется». По мнению российского лидера, это важнейшее понятие заменят «памятники архитектуры».

Глава государства обратил внимание, что в нынешних условиях Россия постепенно занимает место центра традиционной европейской культуры и традиционных европейских ценностей, основанных на христианстве.

Ранее Путин оценил идею создать «третью столицу» в России.

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