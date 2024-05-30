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В Румынии в горах обнаружили трех украинских нелегалов

Румынские пограничники со спасателями нашли в горах трех украинских нелегалов

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Creative Lab/Shutterstock

В Румынии смешанная группа пограничников и спасателей нашла трех граждан Украины, которые нелегально перешли границу с Румынией в горах Марамуреша. Об этом сообщил глава спасательной службы Salvamont уезда Марамуреш Дан Бенга, его цитирует агентство Agerpres.

«Трое украинских граждан были обнаружены в ночь со среды на четверг смешанной командой, которая состояла из пограничной полиции и горных спасателей», — говорится в публикации.

Глава спасательной службы отметил, что найденным оказали первую помощь, а затем, предложив еду и горячий чай, подготовили их к спуску с горы.

«Они, благополучно спустившись с горы, отказались от перевозки в медсанчасть, их взяли на себя компетентные органы», — добавили в Agerpres.

До этого политолог и правозащитница Лариса Шеслер заявляла, что украинские мужчины призывного возраста меньше боятся утонуть при переправе через бурную реку Тису в Закарпатье, чем идти на фронт.

Ранее украинцев возмутила шутка о тонущих уклонистах.

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