Мужчина врезался в здание военкомата и поджег автомобиль во Владимирской области

Мужчина, которого обманули украинские мошенники, протаранил на автомобиле забор, врезался в двери военкомата и поджег автомобиль в Гусь-Хрустальном Владимирской области. Об этом сообщил мэр города Алексей Соколов в своем Telegram-канале.

«Очередная жертва украинских мошенников сначала протаранил ворота забора, а затем въехал в двери главного входа здания. После этого он поджег автомобиль», — написал Соколов.

По его словам, пожарные потушили возгорание. Полицейские задержали злоумышленника, сейчас он дает показания, отметил глава города.

По данным Telegram-канала SHOT, 50-летний мужчина управлял внедорожником УАЗ «Патриот».

20 декабря в Санкт-Петербурге на набережной Фонтанки мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание военкомата. По данным «Mash на Мойке», один «снаряд» попал в дверь, второй — в окно. Суд арестовал обвиняемого в поджоге до 19 февраля 2025 года.

17 декабря в Петербурге молодой человек метнул «коктейль Молотова» в дверь военкомата. Инцидент произошел в Центральном районе на улице Чайковского. 23-летний поджигатель действовал по указаниям кураторов. Пожарные оперативно потушили возгорание. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее россиянина, потерявшего из-за аферистов квартиру, задержали за попытку поджога здания ОМВД.