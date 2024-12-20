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В центре Петербурга мужчина метнул два коктейля Молотова в военкомат

В Петербурге мужчину задержали за поджог военкомата
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Shutterstock

В Петербурге человек поджег военкомат. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на набережной Фонтанки. На кадрах с места инцидента заметно, что у здания загорелся подоконник. Очевидцы обратились в экстренные службы.

По данным издания, неизвестный бросил одновременно две бутылки с зажигательной смесью. На данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС.

Как сообщает «Mash на Мойке», один «снаряд» попал в дверь, второй – в окно.

«В самом военкомате нам сообщили, что серьезных повреждений на здании нет», – сообщается в публикации.

По данным 78.ru, подозреваемого в поджоге уже задержали.

Военкомат на набережной реки Фонтанки уже подвергался нападению в прошлом году. Пожилая 75-летняя женщина пришла к зданию, облила одну из машин и подожгла. Пенсионерка попыталась скрыться, но ее остановил пешеход. Позже ее задержали.

Ранее школьница пыталась поджечь здание администрации в Ленобласти.

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