В центре Петербурга мужчина метнул два коктейля Молотова в военкомат

В Петербурге человек поджег военкомат. Об этом сообщает «Фонтанка».
Инцидент произошел на набережной Фонтанки. На кадрах с места инцидента заметно, что у здания загорелся подоконник. Очевидцы обратились в экстренные службы.
По данным издания, неизвестный бросил одновременно две бутылки с зажигательной смесью. На данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС.
Как сообщает «Mash на Мойке», один «снаряд» попал в дверь, второй – в окно.
«В самом военкомате нам сообщили, что серьезных повреждений на здании нет», – сообщается в публикации.
По данным 78.ru, подозреваемого в поджоге уже задержали.
Военкомат на набережной реки Фонтанки уже подвергался нападению в прошлом году. Пожилая 75-летняя женщина пришла к зданию, облила одну из машин и подожгла. Пенсионерка попыталась скрыться, но ее остановил пешеход. Позже ее задержали.
Ранее школьница пыталась поджечь здание администрации в Ленобласти.