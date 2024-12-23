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Потерявшего из-за аферистов квартиру россиянина задержали за попытку поджога здания ОМВД

В Тульской области полиция задержала мужчину за попытку поджога здания ОМВД
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Global Look Press

В Тульской области полицейскими был задержан 60-летний местный житель, пытавшийся поджечь здание отдела полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Утверждается, что сотрудники патрульно-постовой службы полиции 21 декабря около здания ОМВД России в Новомосковске заметили подозрительного мужчину со стеклянной бутылкой с горючей жидкостью. Его сразу же задержали и доставили в отдел.

По предварительным данным, местный житель действовал по указанию неизвестных, которые до этого украли у него полученные от продажи квартиры денежные средства. Аферисты пообещали мужчине, что вернут деньги, если он совершит поджог здания районного отдела МВД.

До этого 70-летний житель петербургского Колпино признался полиции в поджоге двух банкоматов.

Ранее в Краснодаре обманутая мошенниками женщина подожгла банкомат.

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