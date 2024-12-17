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Молодой человек бросил «коктейль Молотова» в дверь военкомата в Санкт-Петербурге

В Петербурге задержали молодого человека за попытку поджечь военкомат

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Shutterstock

В Санкт-Петербурге молодой человек бросил «коктейль Молотова» в дверь военкомата. Правоохранители задержали злоумышленника, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в Центральном районе на улице Чайковского. По данным собеседника издания, 23-летний поджигатель действовал по указаниям кураторов. Пожарные оперативно потушили возгорание. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

14 декабря жителя Приморского края задержали после поджога здания банка и администрации. Как рассказал сам молодой человек, за некоторое время до произошедшего с ним связались мошенники с территории Украины и убедили взять кредит. Позже аферисты снова позвонили местному жителю, представились сотрудниками спецслужб и предложили поджечь здание администрации и банк. Такие действия якобы могли избавить задержанного от долга.

13 декабря в Свердловской области неизвестный злоумышленник пытался поджечь здание областного военкомата. По словам очевидца произошедшего, молодой человек как минимум дважды метнул бутылки с зажигательной смесью и попал в дверь здания. Также правонарушитель выбил стекло входной двери, огнем оказалась повреждена часть входной группы.

Ранее девятиклассник пытался устроить поджог в отделении почты в Ленобласти.

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