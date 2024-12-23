В Петербурге обвиняемого в поджоге военкомата отправили под стражу

Суд избрал меру пресечения обвиняемому в поджоге военкомата на набережной реки Фонтанки. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Степана Косарева арестовали. Под стражей он пробудет до 19 февраля 2025 года.

«Защита против стражи возражала, сообщив, что Косарев не будет скрываться от следствия, вину признает», – сообщается в публикации.

По версии следствия, три дня назад мужчина подошел к зданию комиссариата на набережной реки Фонтанки и бросил в него два коктейля Молотова.

Как сообщают местные издания, один из снарядов попал в дверь, второй – в окно. На кадрах с места видно, что у здания загорелся подоконник. В военкомате рассказали, что серьезных повреждений объект не получил.

В прошлом году около этого военкомата уже фиксировали поджог. Пожилая женщина достала из сумки легковоспламеняющуюся жидкость, облила машину на стоянке и подожгла. Затем она пыталась скрыться, но ее остановил один из прохожих.

Ранее россиянина, потерявшего из-за аферистов квартиру, задержали за попытку поджога здания ОМВД.