Россиян предупредили о сильной вспышке на Солнце

Мощные вспышки X класса могут произойти на Солнце в ближайшее время, вероятность их формирования резко повысилась в последние сутки. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

«Резко повысились вероятности формирования на Солнце крупных вспышек X класса. Наблюдается ряд предвестников, среди которых заметный рост фонового рентгеновского излучения Солнца, а также быстрое увеличение площади солнечных активных центров», — отмечается в материале.

В среду научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров заявил, что магнитная буря, которая произойдет 25 декабря, не будет рекордной и продлится менее суток. Он отметил, что 23 и 24 декабря были вспышки на Солнце, самая мощная из которых произошла в понедельник. Она практически достигла уровня Х, который является самым мощным классом вспышек на Солнце, сказал эксперт.

До этого астрономы из Института Макса Планка доказали, что Солнце может излучать мощные супервспышки гораздо чаще, чем считалось ранее. Такие события могут происходить раз в 100 лет, что потенциально ставит Землю под угрозу.

Супервспышки — это масштабные выбросы энергии, которые значительно превышают по мощности даже самые сильные зарегистрированные солнечные вспышки. Мощность сильнейшей в истории геомагнитной бури 1859 года, вызвавшей сбои в телеграфных системах по всему миру, составляет лишь один процент мощности супервспышки.

Ранее метеорологи объяснили, почему на Земле участились магнитные бури.