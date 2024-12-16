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Солнце может быть на пороге разрушительной супервспышки, предупреждают ученые

Science: Солнце может излучать мощные вспышки гораздо чаще, чем считалось ранее

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NASA

Астрономы из Института Макса Планка доказали, что Солнце может излучать мощные супервспышки гораздо чаще, чем считалось ранее. Такие события могут происходить раз в 100 лет, что потенциально ставит Землю под угрозу. Работа опубликована в журнале Science.

Супервспышки — это масштабные выбросы энергии, которые значительно превышают по мощности даже самые сильные зарегистрированные солнечные вспышки. Мощность сильнейшей в истории геомагнитной бури 1859 года, известной также как «Событие Кэррингтона» и вызвавшей сбои в телеграфных системах по всему миру, составляет лишь один процент мощности супервспышки.

Группа ученых исследовала звезды типа G, известные как желтые карлики, к которым относится и наше Солнце. Их целью было определить, насколько часто происходят вспышки на таких звездах.

В процессе изучения почти 57 тысяч звезд, они обнаружили, что 2527 из них пережили 2889 супервспышек. Это свидетельствует о том, что подобные явления могут происходить примерно раз в столетие. Однако остается открытым вопрос, насколько часто подобные события наблюдаются на нашем Солнце.

«Мы были очень удивлены, что звезды, похожие на Солнце, так часто производят супервспышки», — сообщил доктор Валерий Васильев, ведущий автор исследования.

Супервспышки часто сопровождаются корональными выбросами массы, которые могут вызывать сильные геомагнитные бури. Такие бури способны нарушать работу энергетических сетей и спутников, создавать токи в проводящих объектах на Земле, что приводит к поломкам инфраструктуры. Например, в 1989 году крупная геомагнитная буря привела к масштабным отключениям электричества в Канаде. А вспышки, сопоставимые по мощности событию Кэррингтона, фиксировались за последние 15 тысяч лет всего девять раз. Одна из них состоялась около 774 года.

Ученые подчеркивают необходимость более глубокого изучения Солнца и создания эффективных систем прогнозирования солнечной активности. Это позволит заранее подготовиться к возможным супервспышкам и минимизировать их последствия.

«Новые данные напоминают нам, что даже самые экстремальные события — это естественная часть активности Солнца», — отметила доктор Натали Кривова, соавтор исследования.

Ранее радиоактивный распад таллия открыл тайны эволюции Солнца.

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