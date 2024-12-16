Солнце может быть на пороге разрушительной супервспышки, предупреждают ученые

Астрономы из Института Макса Планка доказали, что Солнце может излучать мощные супервспышки гораздо чаще, чем считалось ранее. Такие события могут происходить раз в 100 лет, что потенциально ставит Землю под угрозу. Работа опубликована в журнале Science.

Супервспышки — это масштабные выбросы энергии, которые значительно превышают по мощности даже самые сильные зарегистрированные солнечные вспышки. Мощность сильнейшей в истории геомагнитной бури 1859 года, известной также как «Событие Кэррингтона» и вызвавшей сбои в телеграфных системах по всему миру, составляет лишь один процент мощности супервспышки.

Группа ученых исследовала звезды типа G, известные как желтые карлики, к которым относится и наше Солнце. Их целью было определить, насколько часто происходят вспышки на таких звездах.

В процессе изучения почти 57 тысяч звезд, они обнаружили, что 2527 из них пережили 2889 супервспышек. Это свидетельствует о том, что подобные явления могут происходить примерно раз в столетие. Однако остается открытым вопрос, насколько часто подобные события наблюдаются на нашем Солнце.

«Мы были очень удивлены, что звезды, похожие на Солнце, так часто производят супервспышки», — сообщил доктор Валерий Васильев, ведущий автор исследования.

Супервспышки часто сопровождаются корональными выбросами массы, которые могут вызывать сильные геомагнитные бури. Такие бури способны нарушать работу энергетических сетей и спутников, создавать токи в проводящих объектах на Земле, что приводит к поломкам инфраструктуры. Например, в 1989 году крупная геомагнитная буря привела к масштабным отключениям электричества в Канаде. А вспышки, сопоставимые по мощности событию Кэррингтона, фиксировались за последние 15 тысяч лет всего девять раз. Одна из них состоялась около 774 года.

Ученые подчеркивают необходимость более глубокого изучения Солнца и создания эффективных систем прогнозирования солнечной активности. Это позволит заранее подготовиться к возможным супервспышкам и минимизировать их последствия.

«Новые данные напоминают нам, что даже самые экстремальные события — это естественная часть активности Солнца», — отметила доктор Натали Кривова, соавтор исследования.

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