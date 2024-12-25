Астрофизик оценил силу магнитной бури, которая случится 25 декабря

Магнитная буря, которая случится 25 декабря, не будет рекордной и продлится менее суток. Об этом в беседе с РБК сообщил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.

Он отметил, что 23 и 24 декабря были вспышки на Солнце. Самая мощная из них произошла в обед 23 декабря. Она практически достигла уровня Х, который является самым мощным классом вспышек на Солнце, сказал эксперт.

«Но конкретно эта вспышка была достаточно короткая, и она не была направлена прямо на Землю, и она не привела к выбросу большого количества вещества. Поэтому, конечно, вещество к нам прилетит, но его будет не рекордное количество. И магнитная буря, которая ожидается 25-го числа, она тоже не рекордная по величине», — продолжил Назаров.

По его словам, магнитная буря накроет, скорее всего, только северные широты. Это позволит жителям Кольского полуострова, Архангельска и Санкт-Петербурга наблюдать полярное сияние, если будет хорошая погода. Однако жители Москвы и средних широт вряд ли станут свидетелями этого явления, считает эксперт.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что, согласно прогнозам, выброс корональной массы с Солнца достигнет Земли во второй половине дня 25 декабря. После 15:00 мск это станет причиной магнитной бури слабого или среднего уровня, класса G1-G2.

Ранее метеорологи объяснили, почему на Земле участились магнитные бури.