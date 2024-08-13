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Метеорологи объяснили, почему на Земле участились магнитные бури

Метеоролог Позднякова: идут два года пиковой активности Солнца и магнитных бурь

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В последнее время чаще звучат предупреждения о сильных магнитных бурях. Это связано с тем, что на 2024-2025 годы приходится пик активности Солнца, что приведет к возмущению магнитного поля, объяснила в беседе с Общественной Службой Новостей главный метеоролог Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Активность Солнца определяется астрономическими законами и происходящими внутри него процессами, вызывающими выбросы солнечной энергии. Это приводит к магнитным бурям на Земле, которые происходят со своей цикличностью, объяснила метеоролог.

«Сейчас мы вступаем в период большой активности Солнца, для которой характерны более длительные периоды изменчивости», – отметила она.

Позднякова напомнила, что на этот и будущий год прогнозировался пик солнечной активности и, как следствие, учащение магнитных бурь.

Напомним, в понедельник на Земле началась очередная мощная магнитная буря. Степень возмущенности магнитного поля планеты составила G3 — «сильной» по шкале мониторинга из пяти показателей, где G1 — «слабо», а G5 — «экстремально сильно».

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